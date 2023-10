Local sheriffs endorse DeSantis over Trump in White House race

Three local sheriffs have endorsed Gov. Ron DeSantis over former President Trump in the race for the White House.

DeSantis announced Thursday that he has received endorsements for president from 60 bipartisan Florida law enforcement officers, a larger number of endorsements than received in his 2022 gubernatorial re-elect.

Among those endorsing DeSantis are Sumter County Sheriff Bill Farmer, Marion County Sheriff Billy Woods and Lake County Sheriff Peyton Grinnell.

The full list of law enforcement officials endorsing DeSantis is below:

Sheriff Emery Gainey (R – Alachua)

Sheriff Scotty Rhoden (R – Baker)

Sheriff Tommy Ford (R – Bay)

Sheriff George Paul “Gordon” Smith (R – Bradford)

Sheriff Wayne Ivey (R – Brevard)

Sheriff Glenn H. Kimbrel (D – Calhoun)

Sheriff William G. “Bill” Prummell, Jr. (R – Charlotte)

Sheriff Mike Prendergast (R – Citrus)

Sheriff Michelle Cook (R – Clay)

Sheriff Kevin J. Rambosk (R – Collier)

Sheriff Mark A. Hunter (NPA – Columbia)

Sheriff James F. Potter (R – Desoto)

Sheriff Darby Butler (R – Dixie)

Sheriff T.K. Waters (R – Duval)

Sheriff Chip Simmons (R – Escambia)

Sheriff Rick Staly (R – Flagler)

Sheriff A.J. Smith (R – Franklin)

Sheriff Morris A. Young (D – Gadsden)

Sheriff Bobby Schultz (R – Gilchrist)

Sheriff David Hardin (R – Glades)

Sheriff Mike Harrison (R – Gulf)

Sheriff J. Harrell Reid (R – Hamilton)

Sheriff Vent Crawford (R – Hardee)

Sheriff Stephen H. “Steve” Whidden (R – Hendry)

Sheriff Al Nienhuis (R – Hernando)

Sheriff Paul Blackman (R – Highlands)

Sheriff Chad Chronister (R – Hillsborough)

Sheriff John Tate (R – Holmes)

Sheriff Eric Flowers, (R – Indian River)

Sheriff Donald L. Edenfield (R – Jackson)

Sheriff Alfred Kenneth “Mac” McNeill, Jr. (R – Jefferson)

Sheriff Brian N. Lamb (R – Lafayette)

Sheriff Peyton C. Grinnell (R – Lake)

Sheriff Carmine Marceno (R – Lee)

Sheriff Robert “Bobby” McCallum (R – Levy)

Sheriff Buddy Money (R – Liberty)

Sheriff David Harper (R – Madison)

Sheriff Charles R. Wells (R – Manatee)

Sheriff Billy Woods (R – Marion)

Sheriff William Snyder (R – Martin)

Sheriff Rick Ramsay (R – Monroe)

Sheriff Bill Leeper (R – Nassau)

Sheriff Eric Aden (R – Oklaloosa)

Sheriff Noel E. Stephen (R – Okeechobee)

Sheriff Chris Nocco (R – Pasco)

Sheriff Bob Gualtieri (R – Pinellas)

Sheriff Grady Judd (R – Polk)

Sheriff H. D. “Gator” DeLoach III (R – Putnam)

Sheriff Robert Johnson (R – Santa Rosa)

Sheriff Kurt A. Hoffman (R – Sarasota)

Sheriff Dennis M. Lemma (R – Seminole)

Sheriff Robert A. Hardwick (R – St. Johns)

Sheriff William O. “Bill” Farmer, Jr. (R – Sumter)

Sheriff Sam St. John (R – Suwannee)

Sheriff Wayne Padgett (R – Taylor)

Sheriff Brad Whitehead (R – Union)

Sheriff Mike Chitwood (NPA – Volusia)

Sheriff Jared Miller (R – Wakulla)

Sheriff Michael A. Adkinson, Jr. (R – Walton)

Sheriff Kevin Crews (R – Washington)